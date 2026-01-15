Аналитика Mail: 10% мошенников имитируют Госуслуги, а вирусы прячут в архивах .cab

Опубликовано 15 января 2026, 10:001 мин.
Аналитика Mail: 10% мошенников имитируют Госуслуги, а вирусы прячут в архивах .cabГлавные спам-угрозы
Почта Mail подвела итоги работы своих антиспам-систем за 2025 год. Ежедневно сервис блокировал около 90 миллионов писем со спамом и попытками мошенничества. За последние три месяца года было остановлено 7,3 млрд нежелательных сообщений, что на 35% больше, чем годом ранее. Всего за год пользователи не получили более 29,6 млрд опасных писем.
По словам представителей Mail, в 2025 году были улучшены и дополнительно обучены более 20 систем машинного анализа, а также усилены «фильтры доверия к отправителям».
Эксперты выделили несколько ключевых тенденций года. Одна из них — письма с вложениями в формате .cab. Такие архивы обычно используются в Windows для установки программ, но мошенники применяют их для распространения вирусов. При открытии вложения на устройство может незаметно установиться вирус.
Еще один заметный тренд — фишинговые письма, замаскированные под сообщения от официальных служб. В декабре 2025 года каждое 10-е фишинговое письмо в декабре маскировалось под уведомление от Госуслуг или ФНС с угрозой штрафов.