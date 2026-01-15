Аналитика Mail: 10% мошенников имитируют Госуслуги, а вирусы прячут в архивах .cab

Эксперты выделили несколько ключевых тенденций года. Одна из них — письма с вложениями в формате .cab. Такие архивы обычно используются в Windows для установки программ, но мошенники применяют их для распространения вирусов. При открытии вложения на устройство может незаметно установиться вирус.

Еще один заметный тренд — фишинговые письма, замаскированные под сообщения от официальных служб. В декабре 2025 года каждое 10-е фишинговое письмо в декабре маскировалось под уведомление от Госуслуг или ФНС с угрозой штрафов.