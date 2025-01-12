Аналитики вновь убедились, что релиз ИИ Apple не увеличил продажи iPhone

Опубликовано 12 января 2025, 06:001 мин.
Аналитики вновь убедились, что релиз ИИ Apple не увеличил продажи iPhoneСырое ПО, да ещё и выпускалось постепенно
ИИ Apple Intelligence не способствует росту продаж iPhone, считает аналитик Минг-Чи Куо. Несмотря на то, что она является ключевым моментом для новых моделей, пользователи берут устройства не из-за них. Источники Куо предполагают, что большинство владельцев iPhone не видят достаточной ценности в инструментах ИИ, чтобы обновлять свои устройства.
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Apple представила Apple Intelligence в iPhone 15-й серии, оснастив устройство такими инструментами, как помощники в письме, обобщение и генератор эмодзи. Однако Куо отмечает, что первоначальный ажиотаж угас, так как конкуренты, например ChatGPT, предлагают «более продвинутые ИИ-решения».
Кроме того, в настоящее время функции ИИ доступны только на английском языке, что ограничивает их полезность.