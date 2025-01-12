Аналитики вновь убедились, что релиз ИИ Apple не увеличил продажи iPhone

Apple представила Apple Intelligence в iPhone 15-й серии, оснастив устройство такими инструментами, как помощники в письме, обобщение и генератор эмодзи. Однако Куо отмечает, что первоначальный ажиотаж угас, так как конкуренты, например ChatGPT, предлагают «более продвинутые ИИ-решения».

Кроме того, в настоящее время функции ИИ доступны только на английском языке, что ограничивает их полезность.