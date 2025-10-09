Приложения
Опубликовано 09 октября 2025, 20:10
1 мин.

Анализ «Информзащиты»: ИИ-код увеличивает уязвимость компаний в 15 раз

Что удалось выяснить
Программы, созданные с помощью искусственного интеллекта, содержат в 15 раз больше уязвимостей, чем традиционное ПО, особенно в проверке ввода данных и бизнес-логике. Об этом сообщили в Центре мониторинга кибератак компании «Информзащита». Их данные приводят «Известия».
Эта технология получила название «вайб-кодинг». Эксперты считают, что на текущем этапе её вред превышает пользу. За последний год количество таких уязвимостей в российских компаниях выросло почти на 30 %.

Наибольший риск испытывают стартапы и малый бизнес, где внедрение новых решений часто опережает развитие процессов контроля, а бюджеты на информационную безопасность ограничены. В результате сгенерированное ИИ-программное обеспечение часто оказывается плохо защищённым.

Интересно, что ИИ-код — глобальный тренд, актуальный не только в России. Вот только с ростом популярности технологии увеличивается количество программ с ошибками и потенциальными уязвимостями. По данным «Информзащиты», суммарный ущерб от подобных атак на российские компании оценивается в 17 млрд рублей.