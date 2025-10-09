Анализ «Информзащиты»: ИИ-код увеличивает уязвимость компаний в 15 раз

Эта технология получила название «вайб-кодинг». Эксперты считают, что на текущем этапе её вред превышает пользу. За последний год количество таких уязвимостей в российских компаниях выросло почти на 30 %.

Наибольший риск испытывают стартапы и малый бизнес, где внедрение новых решений часто опережает развитие процессов контроля, а бюджеты на информационную безопасность ограничены. В результате сгенерированное ИИ-программное обеспечение часто оказывается плохо защищённым.

Интересно, что ИИ-код — глобальный тренд, актуальный не только в России. Вот только с ростом популярности технологии увеличивается количество программ с ошибками и потенциальными уязвимостями. По данным «Информзащиты», суммарный ущерб от подобных атак на российские компании оценивается в 17 млрд рублей.