Так, чат-бот, очевидно, часто подстраивается под тон и убеждения собеседника. Например, когда пользователь спрашивал о роли Ford Motor Company в «распаде Америки», ChatGPT дал ответ, критикующий компанию за поддержку NAFTA. В другом случае, обсуждая «план глобального господства Alphabet Inc.», бот создавал «теорию заговора», вместо того чтобы сказать, что доказательств нет.

Такая склонность к согласованию с пользователем у экспертов вызывает тревогу, потому что около 10 % разговоров касаются эмоциональных проблем. OpenAI ранее утверждала, что менее 3 % диалогов связаны с эмоциями, но данные СМИ показывают обратное.

Справедливости ради, часть этих разговоров могла происходить до обновлений OpenAI, где как раз и поправили «подхалимство» со стороны ИИ.