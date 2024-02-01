Анализ: спама в РФ стало меньше, но мошенники опаснее

В 2023 году "Яндекс 360" обработал более 97 миллиардов входящих писем с помощью своей технологии "Спамоборона". Из них около 21,3 миллиарда писем были признаны вредоносным спамом, который был либо заблокирован, либо не доставлен получателям.

Чаще всего Спамоборона блокировала или отправляла в папку "Спам" письма с вложениями в формате PDF, которые могли содержать вредоносные ссылки (около 1,5 миллиарда). Среди других популярных типов спама - предложения пройти онлайн-курсы (582 миллиона), письма с конкурсами, обещаниями призов и приглашениями испытать удачу (475 миллионов), фишинговые атаки, замаскированные под письма от известных магазинов или компаний (462 миллиона), и письма с якобы предложениями работы (324 миллиона).