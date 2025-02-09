Аналог Netflix от Amazon нарушил патент Nokia, и его запретили в Германии

Однако Amazon заверил клиентов, что Prime Video продолжит работать, поскольку решение суда затрагивает лишь незначительную функцию, связанную с передачей видео между устройствами.

Amazon заявила, что выполнит решение суда и рассматривает возможные варианты, но подчеркнула, что клиенты не потеряют доступ к сервису.

Тем временем Nokia выступила в защиту судебного иска, заявив, что компании должны справедливо выплачивать компенсации владельцам патентов, чтобы «поддерживать будущие инновации».