Аналог Netflix от Amazon нарушил патент Nokia, и его запретили в Германии

Опубликовано 09 февраля 2025, 12:001 мин.
Аналог Netflix от Amazon нарушил патент Nokia, и его запретили в ГерманииAmazon уверяет немецких пользователей, что Prime Video останется
Немецкий суд постановил, что сервис Prime Video компании Amazon нарушает патент, принадлежащий Nokia, и обязал Amazon прекратить потоковое вещание в его нынешнем виде или подвергнуться крупным штрафам.
© Amazon
Однако Amazon заверил клиентов, что Prime Video продолжит работать, поскольку решение суда затрагивает лишь незначительную функцию, связанную с передачей видео между устройствами.
Amazon заявила, что выполнит решение суда и рассматривает возможные варианты, но подчеркнула, что клиенты не потеряют доступ к сервису.
Тем временем Nokia выступила в защиту судебного иска, заявив, что компании должны справедливо выплачивать компенсации владельцам патентов, чтобы «поддерживать будущие инновации».