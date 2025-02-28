Аналог TikTok в *Instagram захотели сделать отдельным приложением

До релиза может и не добраться

Как сообщается, *Meta рассматривает возможность превращения *Instagram Reels в собственное отдельное приложение, подобное TikTok. По данным The Information, глава *Instagram Адам Моссери обсудил эту идею с сотрудниками, хотя официального решения принято не было.