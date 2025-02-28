Приложения
Опубликовано 28 февраля 2025, 04:32
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Аналог TikTok в *Instagram захотели сделать отдельным приложением

До релиза может и не добраться
Как сообщается, *Meta рассматривает возможность превращения *Instagram Reels в собственное отдельное приложение, подобное TikTok. По данным The Information, глава *Instagram Адам Моссери обсудил эту идею с сотрудниками, хотя официального решения принято не было.
Аналог TikTok в *Instagram захотели сделать отдельным приложением

© Ferra.ru

*Reels стал важной частью *Instagram. Создание отдельного приложения позволит *Meta извлечь выгоду из неопределенного будущего TikTok в США, где правительство рассматривает возможность его запрета из-за китайской собственности.

*Instagram является ключевым источником рекламных доходов для *Meta, обеспечивая половину рекламных доходов компании в США. Поскольку популярность Reels растет, *Meta может использовать новое приложение для привлечения рекламодателей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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#приложение
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