Аналог TikTok в *Instagram захотели сделать отдельным приложением

Опубликовано 28 февраля 2025, 04:321 мин.
Аналог TikTok в *Instagram захотели сделать отдельным приложениемДо релиза может и не добраться
Как сообщается, *Meta рассматривает возможность превращения *Instagram Reels в собственное отдельное приложение, подобное TikTok. По данным The Information, глава *Instagram Адам Моссери обсудил эту идею с сотрудниками, хотя официального решения принято не было.
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*Reels стал важной частью *Instagram. Создание отдельного приложения позволит *Meta извлечь выгоду из неопределенного будущего TikTok в США, где правительство рассматривает возможность его запрета из-за китайской собственности.
*Instagram является ключевым источником рекламных доходов для *Meta, обеспечивая половину рекламных доходов компании в США. Поскольку популярность Reels растет, *Meta может использовать новое приложение для привлечения рекламодателей.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена