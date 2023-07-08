Аналог Twitter от Meta* затмил соцсеть Интернета будущего

Концепция Bluesky, получившего первоначальное финансирование в размере 13 миллионов долларов от самого Twitter, была запущена в качестве побочного проекта тогдашнего гендиректора компании в 2019 году.

Работая на принципах децентрализации и открытого исходного кода (что многие называет принципами Интернета будущего), Bluesky стремится повторить успех таких платформ, как Mastodon и Fediverse.

На этой неделе Bluesky отметила достижение миллиона пользователей, что является впечатляющим достижением, учитывая ее модель регистрации только по приглашениям. Ожидается, что после того, как платформа откроется для всех пользователей, ее пользовательская база значительно расширится. Первые отзывы были положительными.

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