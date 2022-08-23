Аналоги приложений российских банков тоже удалили из App Store

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Аналоги приложений российских банков тоже удалили из App StoreОни там продержались недолго
Издание «Код Дурова» заметило, что аналоги приложений российских банков — СБОЛ и Прайм баланс Юником — перестали быть доступны в App Store. Оригинальные приложения были удалены весной из-за санкций.
Приложение СБОЛ было размещено в App Store 16 августа. Сбер рекомендовал использовать новое приложение владельцам устройств Apple, на которых ещё не установлено Сбербанк онлайн.
Что касается Прайм баланс Юником, то это было приложение-копия «ВТБ Онлайн». Оно тоже не продержалось в маркетплейсе долго.