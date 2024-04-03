Android 14 получил апрельское обновление безопасности

Всего патч устраняет 33 уязвимости, уровень серьезности которых варьируется от высокого до критического. Google предупреждает о двух конкретных уязвимостях (CVE-2024−29 745 и CVE-2024−29 748), которые могут быть использованы в настоящее время. Но безопасность — это не все, что получит обновление. Пользователи Pixel могут рассчитывать на ряд улучшений камеры и биометрии.

Обновление устраняет проблему, вызывающую раздражающий черный экран при разблокировке экрана у некоторых пользователей Pixel 5a. Любители камеры оценят исправление проблем со стабильностью камеры при зумировании и устранение артефактов в виде черного ореола, появляющегося в видоискателе. Кроме того, в Pixel 8 и 8 Pro включено исправление для пользователей, у которых были проблемы с «переэкспонированием».

Размер обновления зависит от модели устройства: для Pixel 8 оно загружается в размере 29,84 МБ. Чтобы проверить наличие обновления, перейдите в Настройки > Система > Обновление системы.