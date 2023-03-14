Android 14 «убьёт» приложения для ускорения работы смартфона

Такие приложения-«ускорители» на первый взгляд кажутся эффективными. Однако в результате Android лишь начинает работать интенсивнее, чтобы перезапустить выключенные фоновые процессы. Как обнаружил Mishaal Rahman, Google намерена заставить такие приложения перестать портить устройства.

В Android 14 приложениям запрещено убивать фоновые процессы, которые их не касаются. Это изменение фактически нарушит функциональность программ-«ускорителей».