Android 14 «убьёт» приложения для ускорения работы смартфона

13:44, 14 марта 2023
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Android 14 «убьёт» приложения для ускорения работы смартфонаИ это к лучшему
В течение многих лет были популярные приложения, которые утверждают, что делают смартфоны Android быстрее. Они просто выключают фоновые процессы, и, как отмечают эксперты, это приносит больше вреда, чем пользы. Android 14 изменит эту практику.
Фото: Unsplash
Такие приложения-«ускорители» на первый взгляд кажутся эффективными. Однако в результате Android лишь начинает работать интенсивнее, чтобы перезапустить выключенные фоновые процессы. Как обнаружил Mishaal Rahman, Google намерена заставить такие приложения перестать портить устройства.
В Android 14 приложениям запрещено убивать фоновые процессы, которые их не касаются. Это изменение фактически нарушит функциональность программ-«ускорителей».