Android 16 и обновление ИИ: чего ждать от презентации Google I/O 2025

Google, как и другие IT-гиганты, активно развивает искусственный интеллект. Компания, вероятно, представит обновлённую версию своей самой мощной модели — Gemini Ultra. Также могут появиться новые платные подписки Premium Plus и Premium Pro.

Если верить СМИ, на конференции расскажут об инициативе Astra — создании ИИ-приложений, и о проекте Mariner — ИИ-агентах, которые могут выполнять задачи в интернете от имени пользователя.

Также ожидается анонс Android 16. Среди нововведений — улучшенные уведомления, новый дизайн Material 3 Expressive, поддержка технологии Auracast для Bluetooth и возвращение виджетов на экран блокировки. Будут показаны новшества для Android XR (смешанная реальность) и Wear OS (умные часы).

Дополнительно Google расскажет о разработке Chrome, Play Market, облачных сервисах и открытых ИИ-моделях Gemma.