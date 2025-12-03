Android 16 выдали ИИ-сводки уведомлений и не только

Пользователям стали доступны новые возможности персонализации: изменённые формы иконок, автоматическое затемнение светлых приложений, даже если у них нет собственного тёмного режима, и т. д. В разделе настроек появился обновлённый «Родительский контроль».

Некоторые функции не привязаны к Android 16. Например, экспериментальная функция «Причина звонка» позволяет пометить вызов как «срочный» — получатель увидит это на экране.