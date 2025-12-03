Android 16 выдали ИИ-сводки уведомлений и не только

Android 16 выдали ИИ-сводки уведомлений и не толькоНовые настройки
Система сможет сокращать длинные сообщения и групповые чаты до «коротких и понятных» обзоров. Также появился «Органайзер уведомлений», который автоматически объединяет и отключает менее важные уведомления, например рекламные.
Пользователям стали доступны новые возможности персонализации: изменённые формы иконок, автоматическое затемнение светлых приложений, даже если у них нет собственного тёмного режима, и т. д. В разделе настроек появился обновлённый «Родительский контроль».
Некоторые функции не привязаны к Android 16. Например, экспериментальная функция «Причина звонка» позволяет пометить вызов как «срочный» — получатель увидит это на экране.
Google улучшила и способы борьбы со спамом: если незнакомый номер приглашает в группу, система покажет о нем информацию и предложит быстро выйти или заблокировать отправителя.
А обновление Circle to Search теперь помогает распознавать мошеннические сообщения.
Улучшены функции доступности, включая более подробные подсказки камеры и голосовое управление без касаний. Также появилась поддержка быстрого подключения слуховых аппаратов Fast Pair.