Android-аналог Apple AirDrop для Windows теперь доступен по всему миру

Функция позволяет пользователям Android обмениваться файлами с компьютером или ноутбуком по беспроводной связи через меню в Android-устройстве. Первоначально сервис был ограничен лишь несколькими странами, в основном США.

Однако Google без лишнего шума расширил поддержку на различные регионы мира. Согласно странице поддержки, Nearby Share для ПК с Windows теперь доступен в большинстве стран мира, включая часть Европы, Россию и многие другие страны.

Стоит отметить, что некоторые пользователи могли использовать Nearby Share, но до сих пор оно не поддерживалось официально и не было непосредственно доступно для загрузки во многих странах.