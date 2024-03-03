Android Auto научили читать ваши сообщения и резюмировать их

Эта функция, анонсированная ранее в 2024 году, сокращает длинные сообщения (более 40 слов) до кратких резюме. Это позволяет водителям уловить суть сообщения без необходимости слушать, как Google Assistant читает его вслух.

При первом запуске Android Auto 11.4 вы можете получить уведомление о наличии функции и доступ к настройкам. Google Assistant продолжит читать короткие сообщения полностью, а для длинных сообщений будут созданы резюме. После прочтения резюме на экране Android Auto появляется уведомление с просьбой оставить отзыв.

Перед прочтением появляется уведомление о возможных незначительных неточностях, а функцию можно без проблем отключить, если она вам не нужна.