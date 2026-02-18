Android, без новых смартфонов, ИИ: Google I/O пройдёт в мае

В последние годы конференция проходила в Калифорнии, поэтому велика вероятность, что площадка останется прежней. В любом случае компания обещает прямые трансляции ключевых выступлений и сессий.

Обычно на Google I/O компания показывает новые продукты, сервисы и технологии. В последние годы особое внимание уделяется разработкам в области ИИ, но не обойдется и без новостей об Android и других сервисах Google. Раньше на I/O часто показывали новые устройства, но в последнее время упор сделан на ПО и «перспективные проекты». Поэтому смартфоны можно не ждать.