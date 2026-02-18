Android, без новых смартфонов, ИИ: Google I/O пройдёт в мае

Опубликовано 18 февраля 2026, 16:351 мин.
Android, без новых смартфонов, ИИ: Google I/O пройдёт в маеЧто известно о главной конференции компании
Google объявила даты своей ежегодной конференции Google I/O. Мероприятие состоится 19 и 20 мая. Принять участие можно будет как лично, так и онлайн. Точное место проведения пока не названо.
В последние годы конференция проходила в Калифорнии, поэтому велика вероятность, что площадка останется прежней. В любом случае компания обещает прямые трансляции ключевых выступлений и сессий.
Обычно на Google I/O компания показывает новые продукты, сервисы и технологии. В последние годы особое внимание уделяется разработкам в области ИИ, но не обойдется и без новостей об Android и других сервисах Google. Раньше на I/O часто показывали новые устройства, но в последнее время упор сделан на ПО и «перспективные проекты». Поэтому смартфоны можно не ждать.
