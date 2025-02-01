Android начал автоматически отзывать разрешения у «мутных» приложений

Play Protect проверит все приложения на вашем устройстве, включая те, которые загружаются со сторонних сайтов. Если он обнаружит вредное приложение, то уведомит вас и предложит удалить его. Она также предупредит вас, если какое-либо приложение из магазина Google Play будет помечено как вредное. Для приложений, которыми вы давно не пользовались, Play Protect сбросит разрешения и может заблокировать или отключить их.

Если вы отключили Google Play Protect, система предложит вам снова включить его с помощью уведомлений в Chrome или на вашем устройстве.