Android научат самостоятельно вешать трубку при звонках «из банка»

Также появится защита кодов подтверждения. Android будет автоматически скрывать одноразовые пароли из SMS от большинства приложений на три часа. Это не даст вредоносным программам перехватывать их.

Ещё ИИ прямо на устройстве научится вычислять программы, которые крадут SMS или скрывают свои значки перед запуском. Такое обновление выйдет с Android 17 во второй половине года.

Браузер Chrome на Android в свою очередь до завершения загрузки сможет сканировать APK-файлы на вирусы.

А режим расширенной защиты на Android 17 ограничит доступ к специальным возможностям телефона только проверенными приложениями и добавит защиту от «обманных уведомлений».