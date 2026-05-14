14 мая 2026
Android научат самостоятельно вешать трубку при звонках «из банка»И прятать коды подтверждения от мошенников
Google анонсировала несколько новых функций для Android. Всё ради защиты пользователей от мошенников. Теперь, например, если пользователю звонит «банк», Android в реальном времени проверит через приложение банка, настоящий ли это звонок. Если нет — телефон сам положит трубку. Функция появится в ближайшие недели на устройствах с Android 11 и новее. Правда, пока работать они будут с зарубежными банками.
Также появится защита кодов подтверждения. Android будет автоматически скрывать одноразовые пароли из SMS от большинства приложений на три часа. Это не даст вредоносным программам перехватывать их.
Ещё ИИ прямо на устройстве научится вычислять программы, которые крадут SMS или скрывают свои значки перед запуском. Такое обновление выйдет с Android 17 во второй половине года.
Браузер Chrome на Android в свою очередь до завершения загрузки сможет сканировать APK-файлы на вирусы.
А режим расширенной защиты на Android 17 ограничит доступ к специальным возможностям телефона только проверенными приложениями и добавит защиту от «обманных уведомлений».