Android посетило официальное приложение ChatGPT: но скачать его пока нельзя

Несмотря на то, что ChatGPT широко используется в веб-браузерах, на мобильных устройствах им могли пользоваться только клиенты Apple. Компания обещает, что версия для Android станет доступна «в ближайшее время».

Приложение предоставляет полноценный доступ к ChatGPT. Платные пользователи могут пользоваться более мощной моделью GPT-4 и более быстрыми ответами. Правда, стоит отметить, что в России приложение (если судить по веб-версии чат-бота) вряд ли будет работать. Но достаточно подключить VPN, например, к Казахстану.

И не стоит оплачивать подписку на более мощную версию ИИ, если вы находитесь в России, потому что были случаи возврата денег и блокирования аккаунта со стороны компании. С бесплатными аккаунтами этого, пока что, замечено не было.

Пока мы писали материал страницу успели удалить из общего доступа, но доказательства, в виде Google Кэша и «скриншота» на Web Archive остались.