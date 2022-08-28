Android-приложения станут совместимы с другими устройствами

Компания объяснила, что запускает новый кроссплатформенный набор средств разработки (SDK), который содержит инструменты, необходимые разработчикам, чтобы их приложения хорошо работали не только на устройствах Android, но и на других девайсах: от телефонов до автомобилей.

Предполагается, что SDK позволит разработчикам выполнять три ключевые задачи: обнаруживать устройства поблизости, устанавливать безопасные соединения с ними и размещать приложение на нескольких девайсах.