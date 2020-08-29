Android-смартфоны начали получать возможность отключать звонок поворотом

Функция называется Flip to Silence. СМИ пишут, что она появилась у смартфонов Essential Phone, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, iQOO 3, Redmi Note 5A, ASUS ZenFone 6 и POCO F1. Работает опция через приложение Google Phone. Стоит отметить, что функция может не срабатывать, несмотря на то, что появилась в настройках. Видимо, нужно подождать какое-то время.

Flip to Silence позволяет, когда раздаётся звонок, выключить звук, просто повернув смартфон и положив его экраном вниз. Это может быть удобно, например, на паре в университете или на работе.

Отмечается, что приложение Google Phone с августа стало доступно для любого смартфона Android. Ранее оно было предустановлено на устройства линейки Google Pixel, смартфоны с чистым Android и некоторые другие аппараты.