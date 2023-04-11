Android-смартфоны начнут архивировать малоиспользуемые приложения

15:59, 11 апреля 2023
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Android-смартфоны начнут архивировать малоиспользуемые приложенияЭто позволит освободить место
Google начала развёртывание своего нового инструмента автоматического архивирования приложений на Android-смартфонах. Архивироваться будут приложения, которые редко используются. Это позволит освободить место на диске без необходимости полного удалять программы.
Фото: Unsplash
Google говорила, что функция автоматического архивирования может уменьшить объём, занимаемый редко используемыми приложениями, почти на 60 процентов без полного удаления.
Заархивированные приложения можно отличить по значку облака. Нажатие на заархивированные приложения приведет к их повторной загрузке и полному восстановлению, при условии, что приложение всё ещё доступно в Google Play.