Android-смартфоны начнут архивировать малоиспользуемые приложения

Google говорила, что функция автоматического архивирования может уменьшить объём, занимаемый редко используемыми приложениями, почти на 60 процентов без полного удаления.

Заархивированные приложения можно отличить по значку облака. Нажатие на заархивированные приложения приведет к их повторной загрузке и полному восстановлению, при условии, что приложение всё ещё доступно в Google Play.