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Сегодня 18:12
Android-смартфоны начнут «ругать» пользователей за просмотр экрана на ходу
Опция для невнимательных
В очередном обновлении приложения Digital Wellbeing для Android смартфоны начнут «ругать» пользователей за просмотр экрана на ходу. Функция называется Heads Up («Берегись»).
Приложение Digital Wellbeing является обязательным для установки на смартфоны под управлением Android 10 и выше. Упоминание новой опции для него пользователи нашли в свежей бета-версии. Функция будет предупреждать пользователя, если обнаружит, что он смотрит на экран смартфона на ходу.
Разработчики предупреждают, что опция не заменяет банальной внимательности. Но она всё-таки может помочь человеку, уткнувшемуся в телефон, всё же посмотреть на то, что происходит вокруг. Опцию можно будет отключить, чтобы она не надоедала.
Когда нововведение станет доступно всем пользователям, неизвестно.