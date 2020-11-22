Android-смартфоны начнут «ругать» пользователей за просмотр экрана на ходу

Приложение Digital Wellbeing является обязательным для установки на смартфоны под управлением Android 10 и выше. Упоминание новой опции для него пользователи нашли в свежей бета-версии. Функция будет предупреждать пользователя, если обнаружит, что он смотрит на экран смартфона на ходу.

Разработчики предупреждают, что опция не заменяет банальной внимательности. Но она всё-таки может помочь человеку, уткнувшемуся в телефон, всё же посмотреть на то, что происходит вокруг. Опцию можно будет отключить, чтобы она не надоедала.

Когда нововведение станет доступно всем пользователям, неизвестно.