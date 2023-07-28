Android-смартфоны научили определять слежку с помощью трекера Apple AirTag

Оповещения будут уведомлять пользователей о том, что вместе с ними «путешествует» не принадлежащая им метка AirTag. Уведомление будет информировать пользователей о том, что владелец трекера может отслеживать его местоположение. Однако Google гарантирует, что данные о местоположении будут зашифрованы и не будут переданы им.

Пользователь также может заставить трекер незаметно для владельца воспроизводить звук. Если поднести трекер к телефону вплотную, то можно получить подробную информацию о владельце, например, последние четыре цифры его номера телефона. Кроме того, Google планирует предложить информацию о том, как отключить трекер физически.

Распространение этих оповещений произойдет в ближайшие недели через обновление сервисов Google Play на устройствах с операционной системой Android 6.0 и выше.