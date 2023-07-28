Android-смартфоны научили определять слежку с помощью трекера Apple AirTag

Android-смартфоны научили определять слежку с помощью трекера Apple AirTagА также узнать данные о владельце трекера (но не все)
Компания Google принимает меры по защите пользователей Android от неизвестных Bluetooth-трекеров, таких как Apple AirTag. Технологический гигант объявил, что в рамках повышения уровня конфиденциальности и безопасности пользователи Android вскоре будут получать «оповещения о неизвестных трекерах». Первоначально оповещения будут работать с AirTag, но Google планирует сотрудничать с другими производителями, чтобы расширить зону охвата.
Оповещения будут уведомлять пользователей о том, что вместе с ними «путешествует» не принадлежащая им метка AirTag. Уведомление будет информировать пользователей о том, что владелец трекера может отслеживать его местоположение. Однако Google гарантирует, что данные о местоположении будут зашифрованы и не будут переданы им.
Пользователь также может заставить трекер незаметно для владельца воспроизводить звук. Если поднести трекер к телефону вплотную, то можно получить подробную информацию о владельце, например, последние четыре цифры его номера телефона. Кроме того, Google планирует предложить информацию о том, как отключить трекер физически.
Распространение этих оповещений произойдет в ближайшие недели через обновление сервисов Google Play на устройствах с операционной системой Android 6.0 и выше.