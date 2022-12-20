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19:31, 20 декабря 2022
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Android-смартфоны получат эксклюзивный сервис Apple TV

А также планшеты

Появилась информация, что Apple впервые выпустит приложение Apple TV для смартфонов и планшетов Android.

Android-смартфоны получат эксклюзивный сервис Apple TV

Фото: Unsplash

Стоит отметить, что Apple TV уже доступен на устройствах Android TV. Теперь сервис может прийти на смартфоны и планшеты. По сообщениям, сейчас приложение проходит внутреннее бета-тестирование.

Интересно, что Apple до сих пор не проявляла особого интереса к расширению доступа к Apple TV.

Источник:9to5mac
Теги:
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