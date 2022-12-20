Android-смартфоны получат эксклюзивный сервис Apple TV

Стоит отметить, что Apple TV уже доступен на устройствах Android TV. Теперь сервис может прийти на смартфоны и планшеты. По сообщениям, сейчас приложение проходит внутреннее бета-тестирование.

Интересно, что Apple до сих пор не проявляла особого интереса к расширению доступа к Apple TV.