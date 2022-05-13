Анонимное приложение Yik Yak раскрывала точное местоположение пользователей

Yik Yak - анонимная социальная сеть, популярная в основном в студенческих городках. Она была запущена в 2013 году. Приложение полностью закрылось в 2017 году, после того как его обвинили в том, что оно является платформой для преследования и кибербуллинга студентов. Эти обвинения преследовали приложение с самого начала его существования. В 2014 году компания заблокировала доступ для учеников средних и старших классов из-за сообщений об угрозах насилия и издевательств. Приложение вернулось в прошлом году. В Yik Yak действительно есть так называемые "защитные ограждения сообщества", чтобы "каждый чувствовал себя желанным гостем и оставался в безопасности". Но студенты по-прежнему сообщают о тех же старых проблемах.

В апреле Дэвид Тизер, студент факультета информатики, проанализировал, какие данные раскрывает Yik Yak, перехватив данные, отправленные и полученные приложением Yik Yak, и написав "код, который притворялся приложением Yik Yak, чтобы извлечь из него информацию".

Сделав это, он понял, что Yik Yak отправляет точные GPS-координаты каждого сообщения в его приложение, а также уникальный идентификатор пользователя - например, nrCi213RA3SncY6mVLZzuGUIJ2T2. Компания попыталась это исправить, после публикации исследования. Однако, по словам Тизера, не все проблемы были решены.