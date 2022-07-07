Анонимность в Telegram - всё? В Британии могут начать "борьбу" со сквозным шифрованием

Правительство предлагает предоставить интернет-регулятору Ofcom обновленные полномочия, что позволит заставить платформы обмена сообщениями и другие виды онлайн-сервисов внедрить технологии сканирования контента, даже если их платформа защищена сквозным шифрованием (это означает, что даже сам сервис не имеет ключей для расшифровки контента и доступа к нему).

Министр внутренних дел Прити Патель заявила, что правительство хочет, чтобы законопроект имел более широкие полномочия для борьбы с насилием над детьми.

"Мы все должны работать над тем, чтобы не позволить преступникам бесчинствовать в Интернете, а технологические компании должны сыграть свою роль и взять на себя ответственность за обеспечение безопасности наших детей", - сказала она в заявлении.