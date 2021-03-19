Анонсирована детская версия Instagram

Недавно стало известно, что Instagram принял новую политику, которая запрещает взрослым писать подросткам сообщения, если последние не подписаны на первых. Эта политика защищает пользователей старше 13 лет, но младше 18. Сейчас регистрироваться в Instagram, в принципе, могут только дети, достигшие 13-летнего возраста.

А вот в новой версии смогут завести аккаунт и дети помладше. О разработке детского Instagram узнало издание BuzzFeed из внутренней переписки американской компании.

Разработку возглавит Павни Диванджи, которая ранее работала в Google, курировала там YouTube Kids.

Отмечается, что детскую версию Instagram смогут контролировать родители.