Анонсировано продолжение Pokemon Go для любителей поспать

Да, спать нужно самому пользователю. Чем больше его ночной отдых отвечает требованиям правильного сна, тем больше очков он получит. Как сообщают разработчики The Pokemon Company, их цель — превратить здоровый образ жизни в развлечение.

Для приложения они также создали специальное устройство в форме покебола (правда, плоского) Pokemon Go Plus Plus. В него встроен акселерометр, который может отслеживать сон хозяина и передавать данные о нём на смартфон по Bluetooth.

Запуск приложения компания запланировала на 2020 год. Пока можно посмотреть тизерный ролик новинки: