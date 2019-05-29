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Сегодня 15:42

Анонсировано продолжение Pokemon Go для любителей поспать

Чем больше спишь, тем больше очков получаешь
Создатели нашумевшей в своё время игры Pokemon Go анонсировали новое приложение Pokemon Sleep. Суть его в зарабатывании очков за здоровый сон.

Да, спать нужно самому пользователю. Чем больше его ночной отдых отвечает требованиям правильного сна, тем больше очков он получит. Как сообщают разработчики The Pokemon Company, их цель — превратить здоровый образ жизни в развлечение.

Для приложения они также создали специальное устройство в форме покебола (правда, плоского) Pokemon Go Plus Plus. В него встроен акселерометр, который может отслеживать сон хозяина и передавать данные о нём на смартфон по Bluetooth.

Запуск приложения компания запланировала на 2020 год. Пока можно посмотреть тизерный ролик новинки:

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