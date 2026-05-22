Anthropic будет платить xAI Маска по $1,25 миллиарда в месяц

Раньше xAI использовала эти мощности для своего чат-бота Grok, но в последние месяцы его популярность снизилась, освободилось много серверов, и компания решила сдавать их в аренду.

Детали сделки стали известны из документов SpaceX при подготовке к выходу на биржу. Контракт можно расторгнуть, предупредив за 90 дней.

В документах SpaceX также указано, что компания планирует заключать похожие договоры и в будущем.