Anthropic будет платить xAI Маска по $1,25 миллиарда в месяц

Опубликовано 22 мая 2026, 17:30
Anthropic будет платить xAI Маска по $1,25 миллиарда в месяцЗа аренду вычислительных мощностей
Anthropic, создатель ИИ Claude, заключила крупную сделку с xAI — ИИ-фирмой Илона Маска. Согласно договору, Anthropic будет платить 1,25 миллиарда долларов каждый месяц до мая 2029 года за использование мощностей дата-центра Colossus 1 в штате Теннесси. Общая сумма сделки может превысить 40 миллиардов долларов.
Раньше xAI использовала эти мощности для своего чат-бота Grok, но в последние месяцы его популярность снизилась, освободилось много серверов, и компания решила сдавать их в аренду.
Детали сделки стали известны из документов SpaceX при подготовке к выходу на биржу. Контракт можно расторгнуть, предупредив за 90 дней.
В документах SpaceX также указано, что компания планирует заключать похожие договоры и в будущем.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
