Anthropic нашла у Claude «внутреннее пространство». В Сети заговорили о «сознании» ИИ

Опубликовано 08 июля 2026, 14:551 мин.
Anthropic нашла у Claude «внутреннее пространство». В Сети заговорили о «сознании» ИИНо оно ли это
Anthropic, создатель чатбота Claude, опубликовала исследование, в котором описывает некое «внутреннее рабочее пространство» у своей нейросети. Авторы назвали его J-Space. По их версии, эта область отвечает за «более осознанные логические шаги», в отличие от фоновой обработки данных, которая автоматическая.
© Anthropic
Исследователи проводят параллель с теорией глобального рабочего пространства. Согласно ей, человеческое сознание возникает, когда бессознательные процессы достигают определённых областей мозга. Так и J-Space, по мнению Anthropic, может напоминать нечто подобное.
При этом критики замечают, что такие формулировки намеренно сближают ИИ с живым мышлением. В видео к статье звучат фразы вроде «он даже думал о своём собственном мышлении» или «не мог себя контролировать».
Исследование «интересное», но читать его стоит с холодной головой, заявляют сторонние эксперты.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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