Anthropic научила свой ИИ имитировать разные стили письма

Пользователи могут загружать образцы контента, отражающие желаемый ими стиль письма, что поможет «Клоду» генерировать более приятные им ответы. Такая персонализация призвана сделать ответы чат-бота «более естественными и подходящими для различных приложений», таких как составление профессиональных электронных писем или образовательного контента.

«Вы можете предпочесть, чтобы Клод был формальным в одних контекстах или использовал дружелюбный, разговорный тон в других», — говорит Скотт Уайт, руководитель проекта Claude. «Замечательно то, что теперь вы можете один раз задать эти предпочтения, и каждое взаимодействие будет выглядеть именно так, как вам нужно».