Anthropic научила свой ИИ имитировать разные стили письма

Опубликовано 27 ноября 2024, 17:151 мин.
Anthropic научила свой ИИ имитировать разные стили письмаДоступны три предустановки
Anthropic представила новую функцию для своего ИИ-помощника Claude, позволяющую пользователям настраивать стиль письма чат-бота. Обновление предлагает три предустановленных стиля — «Нормальный», «Лаконичный» и «Объяснительный» — наряду с возможностью создавать собственные персональные стили, обучая ИИ подражать определенным манерам.
© Anthropic
Пользователи могут загружать образцы контента, отражающие желаемый ими стиль письма, что поможет «Клоду» генерировать более приятные им ответы. Такая персонализация призвана сделать ответы чат-бота «более естественными и подходящими для различных приложений», таких как составление профессиональных электронных писем или образовательного контента.
«Вы можете предпочесть, чтобы Клод был формальным в одних контекстах или использовал дружелюбный, разговорный тон в других», — говорит Скотт Уайт, руководитель проекта Claude. «Замечательно то, что теперь вы можете один раз задать эти предпочтения, и каждое взаимодействие будет выглядеть именно так, как вам нужно».