Anthropic не понравилось, что программисты пытаются разобраться в работе её ИИ

Claude Code — это ИИ-инструмент для автоматизации программирования, конкурирующий с Codex CLI от OpenAI. В отличие от Codex CLI, чей код открыт под лицензией Apache 2.0, позволяющей свободное использование, Anthropic защитила Claude Code коммерческой лицензией и скрыла (обфусцировала) его код, усложняя анализ.

Когда разработчик раскрыл код и выложил его на GitHub, Anthropic потребовала удалить материалы, что возмутило сообщество. На платформе X пользователи назвали действия Anthropic ограничительными, хваля OpenAI за открытость: Codex CLI уже интегрировал предложения разработчиков, включая поддержку моделей Anthropic.

Claude Code, находящийся в бета-версии, имеет проблемы с производительностью, и эксперты предполагают, что Anthropic может смягчить лицензию позже, но пока компания не комментирует ситуацию.