Anthropic не стала публиковать мощнейшую ИИ-модель Mythos. К причине есть вопросы

Опубликовано 11 апреля 2026, 17:02
Anthropic не стала публиковать мощнейшую ИИ-модель Mythos. К причине есть вопросыУ этого могут быть две причины
Anthropic создала новую ИИ-модель Mythos. Она, как пишут СМИ, способна находить уязвимости в ПО, которым пользуются миллионы людей. Но вместо того чтобы сделать Mythos общедоступной, компания передаст её только крупным организациям — например, Amazon. Формальная причина: чтобы злоумышленники не использовали ИИ для взлома.
Однако эксперты сомневаются, что Mythos действительно настолько опасна. Какие-то стартапы даже утверждают, мол, смогли добиться похожих результатов с помощью «более простых и открытых моделей».
Эксперты говорят, у Anthropic есть и другая причина — коммерческая. Когда большие ИИ-компании скрывают свои лучшие модели от широкой публики, они продают доступ к ним корпорациям за большие деньги. Это также мешает конкурентам копировать технологии.