Anthropic обошла OpenAI и стала лидером среди ИИ-моделей для бизнеса

На середину 2025 года 32% предприятий используют решения от Anthropic, тогда как доля OpenAI снизилась до 25%. Ещё два года назад ситуация была обратной: у OpenAI было 50% рынка, а у Anthropic — всего 12%. Особенно заметно превосходство Anthropic в области программирования: её модели занимают 42% рынка, тогда как OpenAI — только 21%.

Эксперты считают, что рост популярности начался после выхода модели Claude 3.5 Sonnet в июне 2024 года, а новая версия Claude 3.7 Sonnet, выпущенная в феврале 2025 года, только укрепила позиции компании.

При этом OpenAI остаётся популярной среди обычных пользователей — их ChatGPT обрабатывает более 2,5 миллиарда запросов в день.