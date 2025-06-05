Anthropic ограничила доступ конкуренту к своим ИИ-моделям Claude

Опубликовано 05 июня 2025, 06:451 мин.
Anthropic ограничила доступ конкуренту к своим ИИ-моделям ClaudeWindsurf не у дел
Стартап Windsurf, разрабатывающий ИИ-инструменты для программирования и недавно купленный OpenAI, сообщил, что Anthropic внезапно ограничила его доступ к популярным моделям ИИ Claude 3.7 и Claude 3.5.
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По словам главы Windsurf Варуна Мохана, Anthropic не дала времени подготовиться и не объяснила причины. Теперь Windsurf вынужден искать другие технические решения.
Кроме того, Windsurf так и не получил прямой доступ к новой модели Claude 4, хотя другие ИИ-инструменты — такие как Cursor, Devin и GitHub Copilot — получили его с первого дня.
Anthropic объяснила решение тем, что сосредоточилась на «устойчивом сотрудничестве» и предложила пользователям подключать собственные API-ключи — но это сложнее и дороже.