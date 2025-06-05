Anthropic ограничила доступ конкуренту к своим ИИ-моделям Claude

По словам главы Windsurf Варуна Мохана, Anthropic не дала времени подготовиться и не объяснила причины. Теперь Windsurf вынужден искать другие технические решения.

Кроме того, Windsurf так и не получил прямой доступ к новой модели Claude 4, хотя другие ИИ-инструменты — такие как Cursor, Devin и GitHub Copilot — получили его с первого дня.

Anthropic объяснила решение тем, что сосредоточилась на «устойчивом сотрудничестве» и предложила пользователям подключать собственные API-ключи — но это сложнее и дороже.