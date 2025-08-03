Anthropic отрезала создателей ChatGPT от своих ИИ-моделей Claude

Опубликовано 03 августа 2025, 17:351 мин.
Anthropic отрезала создателей ChatGPT от своих ИИ-моделей ClaudeИз-за нарушения условий использования
Anthropic прекратила предоставлять OpenAI доступ к своим AI-моделям Claude, сообщает Wired. По информации источников, OpenAI использовала модели Claude для внутренних тестов, сравнивая их с собственными технологиями.
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Представитель Anthropic в комментарии TechCrunch заявил, что сотрудники OpenAI использовали инструменты компании для программирования ещё до запуска GPT-5, что является нарушением условий использования — запрещено применять Claude для создания конкурирующих продуктов.
Тем не менее, Anthropic пообещала продолжить предоставлять OpenAI доступ для целей оценки производительности и безопасности.
В свою очередь, представитель OpenAI назвал такие действия «стандартной практикой в отрасли» и выразил разочарование, так как API OpenAI всё ещё доступен для Anthropic.