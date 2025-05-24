Опубликовано 24 мая 2025, 20:151 мин.
Anthropic представила Claude 4 — самую мощную ИИ-модель в своей историиЧто она может
Anthropic, поддерживаемая Amazon и созданная бывшими сотрудниками OpenAI, представила новую линейку ИИ-моделей Claude 4 — Opus и Sonnet. По словам разработчиков, они способны выполнять сложные задачи: от написания кода до анализа данных и генерации текстов «высокого качества».
© Anthropic
Claude Opus 4 называют лучшей ИИ-моделью для программирования. Обе модели умеют искать информацию в интернете, обрабатывать локальные файлы и «запоминать» ключевые факты для будущей работы.
Сейчас, как отмечает компания, она делает акцент не на чат-ботах, а на сложной автоматизации: исследовании, программировании, помощи в письме. А выручка Anthropic уже превысила $ 2 млрд в год, при этом число крупных клиентов выросло в 8 раз за год.