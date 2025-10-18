Anthropic представила набор «умений», делающих ИИ-агентов умнее и полезнее

Например, если пользователю нужно создать таблицу в Excel или презентацию в PowerPoint, Claude сможет использовать соответствующий «навык» и сделать это быстрее и качественнее.

Anthropic отмечает, что пользователи могут создавать собственные Skills, чтобы адаптировать Claude под нужды своей компании — например, с учётом фирменного стиля или рабочих стандартов. Новая функция уже доступна подписчикам тарифов Pro, Team, Max и Enterprise.

Claude использует навыки только тогда, когда они действительно нужны, и игнорирует их в других случаях.