Anthropic представила набор «умений», делающих ИИ-агентов умнее и полезнее

Опубликовано 18 октября 2025, 12:001 мин.
Anthropic представила набор «умений», делающих ИИ-агентов умнее и полезнееSkills
Anthropic представила новую функцию под названием Skills, которая помогает их ИИ-агенту Claude лучше выполнять конкретные задачи. Эти «умения» — это наборы инструкций, сценариев и ресурсов, которые можно подключать при необходимости.
© Anthropic
Например, если пользователю нужно создать таблицу в Excel или презентацию в PowerPoint, Claude сможет использовать соответствующий «навык» и сделать это быстрее и качественнее.
Anthropic отмечает, что пользователи могут создавать собственные Skills, чтобы адаптировать Claude под нужды своей компании — например, с учётом фирменного стиля или рабочих стандартов. Новая функция уже доступна подписчикам тарифов Pro, Team, Max и Enterprise.
Claude использует навыки только тогда, когда они действительно нужны, и игнорирует их в других случаях.