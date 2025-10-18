Приложения
Опубликовано 18 октября 2025, 12:00
1 мин.

Anthropic представила набор «умений», делающих ИИ-агентов умнее и полезнее

Skills
Anthropic представила новую функцию под названием Skills, которая помогает их ИИ-агенту Claude лучше выполнять конкретные задачи. Эти «умения» — это наборы инструкций, сценариев и ресурсов, которые можно подключать при необходимости.
© Anthropic

Например, если пользователю нужно создать таблицу в Excel или презентацию в PowerPoint, Claude сможет использовать соответствующий «навык» и сделать это быстрее и качественнее.

Anthropic отмечает, что пользователи могут создавать собственные Skills, чтобы адаптировать Claude под нужды своей компании — например, с учётом фирменного стиля или рабочих стандартов. Новая функция уже доступна подписчикам тарифов Pro, Team, Max и Enterprise.

Claude использует навыки только тогда, когда они действительно нужны, и игнорирует их в других случаях.