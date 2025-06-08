Anthropic представила спецверсию ИИ Claude для работы с секретными данными США

Опубликовано 08 июня 2025, 04:301 мин.
Anthropic представила спецверсию ИИ Claude для работы с секретными данными СШАШпионаж с ИИ
Anthropic выпустила специальную версию своего искусственного интеллекта — Claude Gov, созданную по запросу американских госструктур. Эти модели предназначены для задач в сфере национальной безопасности: стратегического планирования, анализа разведданных и поддержки операций. ИИ уже используется в закрытых правительственных системах.
© Anthropic
Claude Gov отличается от обычных версий Claude. Он может обрабатывать секретные документы, лучше понимает языки и диалекты, важные для спецслужб, и настроен на работу с информацией оборонного характера.
Anthropic утверждает, что новая модель прошла те же проверки на безопасность, что и другие ИИ компании. Ранее компания начала сотрудничество с Palantir и Amazon Web Services.
Anthropic — не единственная компания, работающая в этом направлении. Microsoft уже представила GPT-4 без доступа к интернету для нужд разведки США.