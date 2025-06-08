Anthropic представила спецверсию ИИ Claude для работы с секретными данными США

Claude Gov отличается от обычных версий Claude. Он может обрабатывать секретные документы, лучше понимает языки и диалекты, важные для спецслужб, и настроен на работу с информацией оборонного характера.

Anthropic утверждает, что новая модель прошла те же проверки на безопасность, что и другие ИИ компании. Ранее компания начала сотрудничество с Palantir и Amazon Web Services.

Anthropic — не единственная компания, работающая в этом направлении. Microsoft уже представила GPT-4 без доступа к интернету для нужд разведки США.