Anthropic продлила бесплатный доступ к разблокированному недавно ИИ Claude Fable 5

Изначально планировалось, что уже 8 июля доступ к Fable 5 перестанет входить в подписку, и за использование модели пришлось бы доплачивать. Это вызвало негодование, мол, люди и так ежемесячно платят за сервис. В ответ компания пошла на уступки.

Теперь до 12 июля все подписчики тарифов Pro, Max, Team и корпоративных планов могут пользоваться Fable 5 без доплаты. Правила остались прежними: на эту модель можно тратить до 50% своей недельной нормы запросов. Когда лимит исчерпан, либо покупаются специальные кредиты для продолжения работы, либо можно переключиться на другую модель, попроще.