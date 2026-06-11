Anthropic всё-таки выпустила мощный ИИ для поиска уязвимостей в ПО

Обе модели внутри устроены одинаково и могут решать «сложные аналитические задачи»: писать код, анализировать изображения и разрабатывать стратегии выполнения задания.

Хоть Fable 5 и предназначена для обычных пользователей, в неё встроены специальные защитные механизмы, которые блокируют попытки использовать модель для «хакерских атак, поиска опасных уязвимостей, создания ядовитых химических веществ или биологического оружия».

Mythos 5 — это та же самая модель, но без большинства защитных ограничений. Она, как и прежде, не будет доступна всем желающим. Anthropic планирует давать к ней доступ только «проверенным специалистам по кибербезопасности».