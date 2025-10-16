Приложения
Опубликовано 16 октября 2025, 14:11
1 мин.

Anthropic выпустила компактную и недорогую модель ИИ — Claude Haiku 4.5

ИИ по более низкой цене
Стартап Anthropic анонсировал Claude Haiku 4.5 — новую небольшую модель ИИ, доступную для всех пользователей, ещё и по более низкой цене. Несмотря на размер, Haiku 4.5 демонстрирует производительность, сравнимую с более крупными моделями, включая GPT-5.
Anthropic выпустила компактную и недорогую модель ИИ — Claude Haiku 4.5

© Anthropic

По словам Майка Кригера, главного продуктового директора Anthropic, модель «выдает результат лучше, чем ожидалось для ее размера». Haiku 4.5 доступна бесплатно. Для платных пользователей она стала самой доступной моделью компании.

Anthropic выпустила компактную и недорогую модель ИИ — Claude Haiku 4.5

© Anthropic

В линейке Claude малые модели называются Haiku, средние — Sonnet, а крупные — Opus. Последние несколько месяцев Anthropic активно обновляет все модели: Opus 4.1 вышла в августе, Sonnet 4.5 — в сентябре, а Haiku 4.5 — сейчас.