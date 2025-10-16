Опубликовано 16 октября 2025, 14:111 мин.
Anthropic выпустила компактную и недорогую модель ИИ — Claude Haiku 4.5ИИ по более низкой цене
Стартап Anthropic анонсировал Claude Haiku 4.5 — новую небольшую модель ИИ, доступную для всех пользователей, ещё и по более низкой цене. Несмотря на размер, Haiku 4.5 демонстрирует производительность, сравнимую с более крупными моделями, включая GPT-5.
© Anthropic
По словам Майка Кригера, главного продуктового директора Anthropic, модель «выдает результат лучше, чем ожидалось для ее размера». Haiku 4.5 доступна бесплатно. Для платных пользователей она стала самой доступной моделью компании.
В линейке Claude малые модели называются Haiku, средние — Sonnet, а крупные — Opus. Последние несколько месяцев Anthropic активно обновляет все модели: Opus 4.1 вышла в августе, Sonnet 4.5 — в сентябре, а Haiku 4.5 — сейчас.