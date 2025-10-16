Anthropic выпустила компактную и недорогую модель ИИ — Claude Haiku 4.5

ИИ по более низкой цене

Стартап Anthropic анонсировал Claude Haiku 4.5 — новую небольшую модель ИИ, доступную для всех пользователей, ещё и по более низкой цене. Несмотря на размер, Haiku 4.5 демонстрирует производительность, сравнимую с более крупными моделями, включая GPT-5.