Anthropic запретила использовать свой ИИ для создания ядерного оружия

В мае, вместе с запуском модели Claude Opus 4, компания внедрила уровень защиты AI Safety Level 3. Он делает систему сложнее для «взлома» и предотвращает её использование при попытках разработки оружия массового поражения.

Anthropic также усилила правила по кибербезопасности. Новый раздел политики прямо запрещает использовать Claude для взлома компьютеров и сетей, поиска уязвимостей, создания вирусов, программ для DDoS-атак и других киберугроз.

Есть и послабления: компания смягчила правила по политическому контенту. Теперь запрет касается только случаев, когда ИИ используется для обмана, вмешательства в выборы или таргетинга избирателей.