Антимонопольное ведомство ЕС раскритиковало Apple за задержку внедрения ИИ

Вестагер, известная своей жесткой позицией в отношении технологических гигантов, назвала действия Apple тактикой, направленной на подавление конкуренции там, где компания занимает доминирующее положение. Она подчеркнула, что в соответствии с DMA компании "должны способствовать конкуренции", чтобы работать на цифровом рынке ЕС.

В настоящее время Европейская комиссия расследует многочисленные обвинения в адрес Apple, в том числе обвинения в нарушении правил DMA, ограничивающих разработчиков приложений во внедрении альтернативных вариантов оплаты. Если Apple будет признана виновной, ей грозят крупные штрафы, потенциально достигающие 10% от ее глобального годового дохода.