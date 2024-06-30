Антимонопольное ведомство ЕС раскритиковало Apple за задержку внедрения ИИ

Опубликовано 30 июня 2024, 21:44
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Антимонопольное ведомство ЕС раскритиковало Apple за задержку внедрения ИИНа фоне споров с регулирующими органами
Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер публично раскритиковала решение Apple отложить внедрение ИИ Apple Intelligence в ЕС. Apple в свою объяснила задержку опасениями, что требования закона о цифровых рынках (DMA) по совместимости могут поставить под угрозу "целостность продукта и конфиденциальность пользователей".
Вестагер, известная своей жесткой позицией в отношении технологических гигантов, назвала действия Apple тактикой, направленной на подавление конкуренции там, где компания занимает доминирующее положение. Она подчеркнула, что в соответствии с DMA компании "должны способствовать конкуренции", чтобы работать на цифровом рынке ЕС.
В настоящее время Европейская комиссия расследует многочисленные обвинения в адрес Apple, в том числе обвинения в нарушении правил DMA, ограничивающих разработчиков приложений во внедрении альтернативных вариантов оплаты. Если Apple будет признана виновной, ей грозят крупные штрафы, потенциально достигающие 10% от ее глобального годового дохода.