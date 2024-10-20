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Опубликовано 20 октября 2024, 15:45
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Антимонопольные изменения в Google Play Store разрешили отложить

Суд дал добро
Google получила временную отсрочку от внедрения значительных изменений в Play Store, которые были предписаны в результате проигрыша иска Epic Games. Федеральный судья предоставил Google дополнительное время для обжалования первоначального решения.
Антимонопольные изменения в Google Play Store разрешили отложить
© Ferra

Приостановка предназначена для того, чтобы дать высшему суду возможность рассмотреть просьбу Google о более длительной приостановке, которая останется в силе до завершения процесса обжалования. Процесс, который может потенциально длиться несколько лет.

Google заявила ранее, что предписанные изменения «представляют угрозу безопасности и защищенности Play Store». Epic Games, с другой стороны, утверждает, что апелляция Google не имеет оснований.

Первоначальное решение требовало от Google внедрения нескольких значительных изменений в Play Store, включая разрешение альтернативных внутриигровых систем платежей и предоставление разработчикам возможности ссылаться на внешние магазины приложений. Эти изменения должны были вступить в силу 1 ноября 2024 года.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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