Антимонопольные изменения в Google Play Store разрешили отложить

Приостановка предназначена для того, чтобы дать высшему суду возможность рассмотреть просьбу Google о более длительной приостановке, которая останется в силе до завершения процесса обжалования. Процесс, который может потенциально длиться несколько лет.

Google заявила ранее, что предписанные изменения «представляют угрозу безопасности и защищенности Play Store». Epic Games, с другой стороны, утверждает, что апелляция Google не имеет оснований.

Первоначальное решение требовало от Google внедрения нескольких значительных изменений в Play Store, включая разрешение альтернативных внутриигровых систем платежей и предоставление разработчикам возможности ссылаться на внешние магазины приложений. Эти изменения должны были вступить в силу 1 ноября 2024 года.