AnTuTu встал на колеса: известный бенчмарк появится для автомобилей

Судя по общению между официальным аккаунтом AnTuTu на Weibo и пользователями соцсети в разделе комментариев, для установки Car Edition на большинство моделей автомобилей, скорее всего, потребуется получить Root-права. Кроме того, как отмечается в комментариях, функциональность будет направлена в первую очередь на проверку плавности работы автомобильных систем, а не развлекательных приложений.

Компания отметила, что она не стремиться сделать свое новое «творение» эталоном для запуска и оценки продуктов автопроизводителей.

Осталось дождаться официального запуска и обзоров, чтобы делать выводы о необходимости подобного бенчмарка.