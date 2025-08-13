App Store честен и объективен: Apple ответила на обвинения Маска

Опубликовано 13 августа 2025, 16:351 мин.
App Store честен и объективен: Apple ответила на обвинения МаскаВерим?
Apple опровергла обвинения Илона Маска в том, что компания якобы предпочитает OpenAI и мешает другим ИИ-приложениям занимать высокие позиции в App Store. В официальном заявлении Apple для Bloomberg говорится, что магазин приложений «справедлив и лишен предвзятости». Там отметили, что подбор и рекомендации приложений строятся на объективных критериях.
Илон Маск, основатель xAI, обвинил Apple в «явном нарушении антимонопольного законодательства», заявив, что его компания готова подать в суд. Он также спросил, почему Apple не добавляет X и Grok в раздел «Обязательные к установке» в App Store, несмотря на то, что X является популярным новостным приложением, а Grok занимает пятое место среди всех скачанных приложений.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также ответил на обвинения Маска, назвав их «удивительными» и напомнив, что о Маске ходят слухи о манипуляциях платформой X для собственной выгоды.