App Store и другие сервисы Apple столкнулись с глобальным сбоем

Опубликовано 04 апреля 2024, 10:21
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App Store и другие сервисы Apple столкнулись с глобальным сбоемВсе произошло этой ночью
Сегодня ночью пользователи Apple по всему миру столкнулись с перебоями в работе сервисов, причем больше всего пострадал App Store. Пользователи, пытавшиеся зайти в магазин приложений, сталкивались с сообщениями об ошибках типа «Невозможно подключиться» и «Что-то пошло не так».
Сначала Apple хранила молчание, но позже обновила страницу состояния системы и подтвердила, что перебои затронули не только App Store, но и Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple Sports, Apple TV+ и Apple Podcasts. Сообщения в социальных сетях и подтверждение от 9to5Mac показали, что перебои в работе затронули пользователей различных платформ, включая iOS, macOS и tvOS.
Это не первый случай сбоя в работе онлайн-сервисов Apple. В начале этого года аналогичная проблема на несколько часов затронула пользователей, тогда пострадали платформы App Store Connect и Apple Music.
К счастью, Apple, за час устранила проблему. Теперь на странице состояния системы отображаются все сервисы.