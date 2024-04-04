App Store и другие сервисы Apple столкнулись с глобальным сбоем

Сначала Apple хранила молчание, но позже обновила страницу состояния системы и подтвердила, что перебои затронули не только App Store, но и Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple Sports, Apple TV+ и Apple Podcasts. Сообщения в социальных сетях и подтверждение от 9to5Mac показали, что перебои в работе затронули пользователей различных платформ, включая iOS, macOS и tvOS.

Это не первый случай сбоя в работе онлайн-сервисов Apple. В начале этого года аналогичная проблема на несколько часов затронула пользователей, тогда пострадали платформы App Store Connect и Apple Music.

К счастью, Apple, за час устранила проблему. Теперь на странице состояния системы отображаются все сервисы.