Apple активизировала разработку генеративного ИИ: Spotlight и Xcode станут умнее

Одним из ключевых направлений развития является Xcode, интегрированная среда разработки Apple для создания приложений. Сообщается, что Apple работает над ИИ-инструментом подсказок для кода, аналогичным популярному GitHub Copilot от Microsoft. Этот инструмент будет предсказывать и завершать строки кода, возможно, даже писать готовый код, что значительно повысит производительность разработчиков.

Не ограничиваясь разработчиками, Apple также может улучшить взаимодействие пользователей со своими устройствами. Spotlight, универсальный инструмент поиска на iOS и macOS, может получить возможность понимать голосовые запросы. Представьте, что вы можете запросить «погоду на сегодня» или запустить определенные функции приложения прямо через Spotlight — подобно тому, как ChatGPT отвечает на ваши запросы.

Хотя Apple не так активно участвует в гонке за ИИ, как конкуренты, недавние шаги намекают на то, что они все больше внимания уделяют этому вопросу. Выпуск MLX, фреймворка с открытым исходным кодом для обучения моделей ИИ, и такие инструменты, как MGIE (генератор изображений) и Keyframer, демонстрируют их внутренние исследования и разработки.